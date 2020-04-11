Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kızılay, Tatvan'da gıda paketi dağıttı

Türk Kızılay tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı.

11.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:11
Kızılay, Tatvan'da gıda paketi dağıttı
Türk Kızılay tarafından Bitlis 'in Tatvan ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı.
ilçe genelinde aralıklarla giyim ve gıda yardımında bulunan Türk Kızılay Tatvan Şubesi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yardımlarını sıklaştırdı.
Salgından dolayı dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketleri ulaştıran Kızılay gönüllüleri, aynı zamanda 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanları ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarına destek olmaya çalışıyor.
Yardımların aralıklarla devam ettiğini kaydeden Türk Kızılayı Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardım paketlerini teslim ettiklerini, en son yapılan dağıtımda 30 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi teslim ettiklerini ve yardımların aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Bitlis, Tatvan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Haberler ›› Güncel ››Kızılay, Tatvan'da gıda paketi dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:10: Elazığ'da geri dönüşüm malzemesi taşıyan kamyonette yangın çıktı - Haber 17:09: Konya'da 1 mahalle karantinaya alındı - Haber 17:09: Silifke'de bir şahsın bahçesindeki zeytin ağaçları ikinci kez kesildi - Haber 17:08: Mersin'de bekçiler sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını evine götürdü - Haber 17:06: Polise yalvardılar ama cezadan kaçamadılar - Haber 16:54: Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber