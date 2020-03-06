Sivas
'ın Suşehri
ilçesinde yoğun geçen kış şartları dolayısıyla gönüllü Kızılay
üyeleri doğaya yem bıraktı.
Gönüllü Kızılay üyeleri zorlu geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını unutmadı.
Kışlalar Mahallesi arazisine yem bırakan gurup adına açıklama yapan Suşehri Kızılay İlçe Temsilcisi İsa Şahin, "Vatandaşlarımız, Türk Kızılay'ını bugüne kadar toprak kaymalarında, depremlerde, sel baskınlarında, doğal afetlerde görüyordu. Bugün de ilçemizde doğada yaşayan hayvanlara yem bırakırken görüyor. Etkinliğe katılan bütün üyelerimizi kutluyorum." dedi.