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Kızılay ve Hocabey Mahallelerinin kentsel dönüşümü başlıyor

Resmi gazetenin 11.11.2019 tarih ve 30945 sayılı nüshasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 1775 sayılı karar metni doğrultusunda Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde kentsel dönüşüm başlatılıyor.

14.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:17Kızılay ve Hocabey Mahallelerinin kentsel dönüşümü başlıyor
Resmi gazetenin 11.11.2019 tarih ve 30945 sayılı nüshasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 1775 sayılı karar metni doğrultusunda ve Hocabey Mahallelerinde kentsel dönüşüm başlatılıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Alınan bu karar doğrultusunda kamulaştırma çalışmaları başlatılarak akabinde bu mahallelerimiz şehrin vizyonuna yakışır bir şekilde kentsel dönüşüm uygulanarak yeniden inşa edilecektir.

Bu karar kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak ve dönüşüm işlemleri yapılırken karşılaşılması muhtemel aksaklıkların çözümünü sağlayacaktır.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunan taşınmaz maliklerine öncelikli olarak konut ve iş yeri tercihi sunulacaktır. İsteyen malikler taşınmazların kamulaştırma bedelini de talep edebilecektir.

Kentsel dönüşüm işlemlerinde maliklerin hak kaybına uğramaması için Belediyemizce tüm önlemler alınacak ve dönüşüm işlemleri belediyemiz öncülüğünde şehrin yerel imkanları ile yapılacaktır.

Bu kararnamenin Hocabey ve Kızılay Mahallesindeki hemşehrilerim başta olmak üzere tüm Erzincan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu mahallelerin dönüşüm sürecindeki destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Binali Yıldırım'a, Valimiz Ali Arslantaş'a, Milletvekillerimiz Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'a, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş'a, Gençlik ve Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'ya Erzincan halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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