Kızılay ve Savunma Sanayi Başkanlığından iş birliği

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde projeler üreten STM ile Türk Kızılay arasında, faydalı iş birliklerini geliştirmek için "iyi niyet" protokolü imzalandı.STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. sektörü açısından insani alanda bir ilki başlatarak, Türk Kızılay ile imzaladığı iş birliği protokolü çerçevesinde tüm STM personeli adına, Türk Kızılay üzerinden ihtiyaç sahiplerine destek eli uzattı.İş birliğinin ilk adımı kapsamında, Türk Kızılay tarafından "Sevgi Bohçası" adıyla projelendirilerek, yeni doğan bebek ve anneleri için giyim, hijyen malzemesi gibi içeriklere sahip paketler, her STM personeli adına yeni yıl öncesi bağış olarak gerçekleştirildi.Türk Kızılay Genel Merkezinde düzenlenen ve ihtiyaç sahipleri adına yeni bir sayfanın açıldığı iş birliği protokolünde, iki kurum adına imza atan T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ve STM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık 'ın yanı sıra, STM Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da törende hazır bulundu.İmzalar atılmadan önce konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraki olan STM şirketinin bu yıl Kızılay ile beraber bir iş birliği gündeme geldi. Şirketlerimizin çoğu, yıl sonunda bir yeni yıl hediyesi (promosyon olarak) personele dağıtıyordu. Genelde de bu tür promosyonlar artık birbirini tekrarlayan promosyon malzemeleri olabiliyor. Bu yıl bir değişiklik yapalım dedik. STM personelinin dağıtılan promosyonları başka bir şekilde personelimizin bir anlamda maddi değil, daha çok manevi yönden tatmin olmasını sağlayacak bir uygulamayla 'Sevgi Bohçası' adı altında geliştirilmiş bir projeye imza atalım ve bunun içinde bulunalım dedik" ifadelerini kullandı."Sevgi Bohçası"nın içeriğine değinen Demir, "İçerisinde yeni doğan bebek ve annesi için temel, hijyen, giyim ve bakım ürünleri barındıran proje kapsamında; her STM personeli adına bir 'Sevgi Bohçası' bağışı yapılıp bu personelimize bir teşekkür belgesi iletilecek. Umarız STM personeli, savunma, teknoloji ve müessir konusunda yaptığı katkıların yanında böyle insani bir boyutta yaptığı katkıdan da mutlu olacaktır. Umarız bu model diğer şirketlere, diğer kuruluşlara da örnek olur" şeklinde konuştu.Türk Kızılay ile temasa geçtiklerinde "Savunma Sanayi ve Kızılay ne kadar alakalı ?" diye bir sorunun gündeme geldiğini söyleyen Demir, "Biz oturup enine, boyuna detaylı konuştuğumuzda çok sayıda iş birliği yapılacak ve insanın sağlığına, güvenliğine yönelik teknoloji ürünlerini de içeren bir dizi konunun beraber çalışılabileceğini gördük. Bununla beraber de arkadaşlarımızın temaslarını hızla arttırarak çeşitli alanlarda iş birliklerini hayat geçirmelerini ve insana ihtiyaç duyulan yerde temel ihtiyaç maddelerinden tutunda teknolojinin sağlayacağı imkanlarla insan hayatının daha kolaylaştırılması, güvenliğinin ve barınmasının sağlanacağı, iade ve iaşesinin sağlanacağı ortamlarının oluşturulabileceğini gördük. Bu konuda da önümüzdeki dönemde çeşitli iş birliklerini gerek Savunma Sanayi Başkanlığının bir fiil kurum olarak kendi ismini görerek gerekse diğer bazı şirketlerimizle çeşitli formatlarla iş birliği yapıldığını göreceğiz" dedi."Bir ülkenin savunması sadece silah, mühimmat ve ekipman değil"Savunmanın sadece silah, mühimmat ve ekipman olmadığını belirten Demir, "Demek ki bir ülkenin savunması sadece silah, mühimmat ve ekipman değil, insana yönelik her türlü unsur, insanın konforunu ve güvenliğini sağlayan her türlü katkı, teknolojik ürün, bir anlamda ülkenin savunması anlamına geliyor" aktarımında bulundu.Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, "Savunma Sanayi Başkanlığımız ve ona bağlı faaliyet gösteren STM ile bugün insani bir perspektif ile insan acısını dindirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. STM çalışanlarımızın dünyadaki artan insan ızdırabını dindirmek için yaptığı kıymetli bir katkıyı sizlerden alıyor olacağız" diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile insani yardım ve afet sektörü ve özellikle Türk Kızılay'ın nitelikli iş birliği içinde çok boyutlu temasları ve iş birliklerinin devam ettiğini bildiren Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Bu alanda dünyadaki insani yardım ve afet sektörüne de büyük oranda inovasyon desteği veren Türk Kızılay'ının çalışmaları, savunma sektörüyle nitelikli iş birliğine kavuştu. Bu çerçevede, pek çok alanda yenilikçi, insan odaklı, insanı ve toplumu güçlendiren ve onun hayatını daha iyi ve daha güvenli bir şekilde devam ettirmesini sağlayabilecek olan çok sayıda hizmet, ürün ve yenilik bizim ve sizin gündeminizde, bu çerçevede özellikle kan, bio-bankacılık, stratejik olan bazı ürünlerin millileştirilmesi, Türkiye'de üretilen bu ürün ve hizmetlerin ihtiyaç duyulan diğer coğrafyalarda değerlendirilmesi hem milli ekonomiye hem de stratejik ürünlerin bu anlamda yurdumuzda üretilmesiyle milli gücümüzün artırılmasına vesile olacak" şeklinde konuştu.Konuşmaların sonrasında Demir ve Kınık imzaları attıktan sonra aile fotoğrafı çektirildi. - ANKARA