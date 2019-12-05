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Kızılay ve Ülkü İlkokulu'ndan anlamlı proje

Eskişehir'de Kızılay ve Ülkü İlkokulu işbirliğinde yapılan 'Kan ver canım ol' e-twining uluslararası projesi, veliler ve mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

05.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:13Kızılay ve Ülkü İlkokulu'ndan anlamlı proje
'de ve Ülkü İlkokulu işbirliğinde yapılan 'Kan ver canım ol' e-twining uluslararası projesi, veliler ve mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Ülkü İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte, projeye katılım sağlayan gönüllülerden kök hücre ve kan bağışı alındı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören etkinlikle ilgili bilgi veren proje sorumlusu Gülbeyaz Ünlüer, amaçlarının kan bağışı farkındalığı kazandırmak ve geleceğin kan bağışçılarını yetiştirmek olduğunu söyledi. Okul Müdürü Hüseyin Çevik de kan bağışı kampanyasına velilerin ve mahalle sakinlerinin ve ünlü isimlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Etkinlik; 'hep birlikte canız', 'kan verelim', 'her bağış yeni bir hayat', '1 kan 3 can' gibi pankartlar eşliğinde toplu fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Kızılay, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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