Kızılay ve Yeşilay Kök Hücre Bağışı İçin Kampanya Düzenleyecek

11 Aralık 2018 Salı 14:40



11 Aralık 2018 Salı 14:40

Çorum'da kök hücre bağışının yaygılaştırılması ve öneminin anlatılarak toplumda bir farkındalık oluşturulması amacıyla Kızılay ve Yeşilay Derneği ortak çalışma yapacak.Kızılay Çorum Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çorum Yeşilay Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder'i ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.Çorum Yeşilay Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, Kızılay ile Yeşilay'ın topluma mal olmuş, toplum yararına faaliyette bulunan iki köklü kuruluş olduğunu ve Çorum'da işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.Ayrıca sağlıklı yaşamın Kızılay ve Yeşilay'ın ortak noktası olduğunu ve bu kapsamda Çorum'da ortak bir kampanya başlatmak istediklerini belirten Ejder, "Kök hücre bağışı yapan bir kişi bir insanın hayatını kurtarabiliyor. Kök hücre bağışı açısından ülkemizin çok geri kaldı. TÜRK KÖK Veri Bankasında sadece 300 bin gönüllü vericinin kayıtları bulunuyor ve bunun ülkedeki ihtiyacı karşılamıyor. Yurt dışından bir hasta için kök hücre getirilmesinin devletimize maliyeti 25 bin Euro. Bu hem zaman hem döviz kaybına yol açıyor. Bu konuda Çorumda Türk Kızılay'ı, Yeşilay, üniversite, belediye, Sağlık Müdürlüğü 'nün de katılacağı bir kampanya ile başlatılarak farkındalık oluşturulması gerekiyor" dedi.Kızılay Çorum Şube Başkanı Av. Hüseyin Kılıç ise, Türk Kızılay'ı olarak bu konuda altyapılarının hazır olduğunu, böyle bir kampanyanın içinde olmaktan mutlu duyacaklarını dile getirerek, Çorum'un bu alanda Ülkemizde diğer illere rol model olacağını ifade etti. - ÇORUM