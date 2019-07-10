Kızılay vekaleten kurban kesim bedelini açıkladı

- KIZILAY, vekaleten kurban kesim bedelini yurtiçinde 850 TL, yurtdışında ise 725 TL olarak belirledi. Kızılay , "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası"nın 2019 yılı hedeflerini ve vekalet fiyatlarını düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.Türk Kızılay İstanbul Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık , "Kurban kelime anlamı itibariyle yakınlaşmayı ifade ediyor. Biz de bu atmosfer ile ihtiyaç sahipleriyle bu kurban ibadetini yapan vatandaşlarımızı buluşturarak, yakınlaştırarak bu ibadeti paylaşmaya, yakınlaşmaya, insan ızdırabını dindirmeye yönelik bir organizasyona dönüştürmeye çalışıyoruz" dedi.

'KURBAN BEREKETİ YIL BOYU SÜRSÜN'

"Kızılay olarak bizim biraz farklı bir modelimiz var" diyen Kınık, "Kurban bereketinin yıl boyu sürmesi açısından, kurban paylarımız hijyenik tesislerde kurban kavurma konserveleri haline getiriliyor ve yıl boyu ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendiriyor. Dolayısıyla kurban bayramında başlayan bu şenlik aslında yıl boyu devam ediyor" diye konuştu.

'BU SENE DAHA ÇOK İNSANA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kınık, "2018'de 154 bin 854 hisse kurbanı, yaklaşık 3.8 milyon insana ulaştırmıştık. Bunların yaklaşık 50 bini yurtiçinde, 100 bin hisse de yurtdışında 40 civarında ülkeye ulaştırdık. 2019 kampanyamızın hedefi ise yurtiçinde 70 bin hisse, yurtdışında 110 bin hisse kurban olmak üzere toplam 180 bin hisse hedefi ile yola çıkıyoruz. Bu sene geçen yılki rakamlarımızdan biraz daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye dahil 51 ülkede, ülkemizin 81 vilayetinde, dünyanın 100 noktasında yaklaşık 4.5 milyon ihtiyaç sahibine vekaletle kesilen kurban paylarını ulaştırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

2019 ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI

Kerem Kınık, kurban bağışlarını Kızılay'a yapmak isteyenlerin 2019 yılında ödeyeceği ücretin yurtiçinde 850 TL, yurtdışında ise 725 TL olduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin sorduğu 'Neden yurtdışında kurban kesim bedeli daha düşük?' sorusunu ise Kınık, "Yurtdışında dünyanın çok farklı yerlerinde kesim yapıyoruz. Moğolistan'dan Sahra altı Afrika'ya kadar. Bu ülkelerin ortalama fiyatları, bizim yurtiçindeki hayvan fiyatlarımızdan daha ucuz. Operasyon maliyetlerimiz, kurban tedarik fiyatlarımız bunların tamamı toplanıyor ve hisse sayısına bölünerek ortalama bir maliyet çıkıyor. Bu maliyet yurtiçindeki maliyetten daha düşük olduğu için biz de vatandaşlarımıza bu maliyeti doğrudan yansıttığımız için daha düşük fiyat" şeklinde yanıtladı.

- İstanbul