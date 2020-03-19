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Kızılaydan İHA Muhabiri Tek'e plaket

HAKKARİ (İHA) – Kızılay Yüksekova Şube Başkanı Yılmaz Göksal, yürüttükleri çalışmalarda her zaman yanlarında olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Yüksekova Muhabiri Metin Tek'e plaket verdi.

19.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:29
Kızılaydan İHA Muhabiri Tek'e plaket
HAKKARİ (İHA) – Kızılay Yüksekova Şube Başkanı Yılmaz Göksal, yürüttükleri çalışmalarda her zaman yanlarında olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Yüksekova Muhabiri Metin Tek'e plaket verdi.

Başkan Yılmaz Göksal; Elazığ, Malatya ve Van 'ın Başkale ilçesindeki depremlerde Kızılay Yüksekova Şubesinin yaptığı çalışmaları yakından takip ederek kamuoyuna duyuran İHA Muhabiri ve www.yuksekovaguncel.org internet sitesinin genel yayın yönetmeni olan Metin Tek'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Kızılay şubesi olarak yürüttükleri çalışmalarda her zaman Metin Tek'i yanlarında gördüklerini ifade eden Göksal, 'Bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ederim. 2020 yılı zor geçmekte, adeta her gün yeni bir imtihan ile karşı karşıya kalmaktayız. En son korona virüsü ile karşı karşıya kaldık. Millet olarak hem sağlık hem de ekonomik olarak etkileniyoruz. Tabi en çokta ihtiyaç sahibi yoksul ailelerimizi etkilemektedir. Allah'ın izni ile bu belayı da atlatacağız. Şube olarak boş durmayacağız, en çok ihtiyaç olunan zaman da bile yardım etmeye devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : İhlas Haber Ajansı, Yüksekova, Kızılay, Van, Güncel

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