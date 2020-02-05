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Kızılaydan ihtiyaç sahibi aileye yardım eli

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yardıma muhtaç olan aileye Kızılay Derneği Adilcevaz Şubesi el uzattı.

05.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:47Kızılaydan ihtiyaç sahibi aileye yardım eli
'in ilçesinde yardıma muhtaç olan aileye Derneği Adilcevaz Şubesi el uzattı.

'ten Adilcevaz'a gelen ve yardıma muhtaç olan Karatay ailesine Türk Kızılay Derneği Adilcevaz Şubesi tarafından yardım eli uzandı. İlçenin Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuklu Karatay ailesinin durumuyla ilgili alan Türk Kızılay Derneği Adilcevaz Şubesi Başkanı Çağlar Toğal, yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay gönüllüleriyle birlikte Karatay ailesinin yaşadığı eve bizzat giderek görüştü.

Ailenin yaşadığı evin sağlıksız ve yaşam koşullarına uygun olmadığını tespit eden Kızılay yetkilileri, ailenin ihtiyaçlarını tespit ederek gıda, giyim, halı, battaniye, çocuk bezi ve yaşam malzemeleri yardımında bulundu. - BİTLİS

Adilcevaz, Kızılay, Bitlis, Siirt, Yaşam

Kaynak: İHA

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