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Kızılaydan yardıma muhtaç vatandaşlar için giysi mağazası

Türk Kızılay Derneği Tunceli Şubesi, yardıma muhtaç vatandaşların ücretsiz faydalanacağı giysi mağazası açtı.

05.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:32Kızılaydan yardıma muhtaç vatandaşlar için giysi mağazası
Türk Kızılay Derneği Tunceli Şubesi, yardıma muhtaç vatandaşların ücretsiz faydalanacağı giysi mağazası açtı.
Şube Başkanı Fatih Şabak, açılışta yaptığı konuşmada, Tunceli'de son iki yılda önemli işler yaptıklarını ve her zaman yardıma muhtaç vatandaşların yanında olduklarını söyledi.
Giysi mağazasının kente hayırlı olmasını temenni eden Şabak, şöyle konuştu:
"Biz daha önceden de vatandaşlarımıza ücretsiz giyim yardımı yapıyorduk. Fakat bu giyim mağazamız ile yardıma muhtaç vatandaşlarımız artık seçerek ihtiyacı olanı deneyerek alabilecekler. Mağazamızdaki tüm ürünlerimiz kullanılmamış ve teşhir amaçlı sergilenmiştir. Mağazamıza ilginin olacağını biliyoruz ve hedefimiz daha çok çeşit sunarak vatandaşlarımızı mutlu etmek."
Program, konuşmanın ardından mağazada yer alan ürünler hakkında katılımcılara bilgiler verilmesiyle sona erdi.
Açılışa, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, İl Müftüsü Aşır Durgun, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice, kurum müdürleri ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Kızılay, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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