Kızılaydan yürüme engelli Hüma'ya tekerlekli sandalye

Van'ın Erciş ilçesinde doğuştan yürüme engelli 5 yaşındaki Hüma Sarılıoğlu'na ailesinin talebi üzerine Türk Kızılayı tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.



Vanyolu Mahallesi'nde ikamet eden Sarılıoğlu ailesi, doğuştan aşıl tenton kısalığı nedeniyle üç yıldır tedavi gören küçük kızları Hüma'ya Türk Kızılaydan tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, ailenin isteğini geri çevirmeyerek gerekli girişimlerin ardından Kızılay Genel Merkezinden tekerlekli sandalye getirterek aileye teslim ettirdi.



Tekerlekli sandalyesine kavuşan minik Hüma, Kızılay görevlilerine teşekkür etti. 5 çocuk babası Gazeteci Eyyüp Sarılıoğlu ise, kızında doğuştan aşıl tendon kısalığı olduğunu belirterek, "Kızım 3 yıldır fizik tedavi görmektedir. Bu yaşa kadar hep bebek arabasıyla bu zamana kadar geldik. Hüma şu an 5 yaşında. Zaruretten dolayı artık tekerlekli sandalyeye ihtiyaç oldu. Onun için de Kızılaya başvurduk. Sağ olsunlar onlar da talebimizle yakından ilgilendiler. 20 gün içinde talebimizi yerine getirdiler. Kendilerine huzurlarınızda ailem ve çocuğum adına teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.



Türk Kızılay Erciş Şube Görevlisi İmren Eroğlu ise, Kızılay olarak her zaman vatandaşların yardımına koşup sıkıntılarını giderdiklerini belirterek, "Şube Başkanımız Kurbani Özdaş'ın teşvikiyle süreci başlatıp, çocuğumuzu değerlendirmeye aldık ve ihtiyacı oluğunu tespit ettik. Tekerlekli sandalyemizi bugün aileye teslim ettik. Bizler de Kızılay Erciş Şubesi olarak Hüma kızımızın sevincine bu vesile ile ortak olduk" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA