Kızılaykart'ın yeni ortağı Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu oldu

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık Türkiye 'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında uygulanan Kızılaykart programının 2020-2021 yılları için yeni ortağının Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) olduğunu belirterek "Federasyonumuz, programın bir sonraki aşaması için Avrupa Birliği tarafından 500 milyon avroluk bir sözleşme ile ödüllendirildi." dedi.Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı kapsamında uygulanan Kızılaykart Programı'nın tanıtımına ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde Türk Kızılay tarafından program düzenlendi.IFRC'nin Genel Kurulu, Uluslararası Konferansı ve Delegeler Konseyi toplantıları için Cenevre'de bulunan, IFRC Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 70 milletten 5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi.Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç hareketinin ve ortaklarının Kızılay'ın Türkiye'deki çalışmalarında kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Kınık, "Ortak çalışmalarımızın bir parçası olarak, her ay 3 milyondan fazla mülteciye koruma, nakit yardımı, geçim kaynağı faaliyetleri ve pek çok alanda destek veriyoruz. Mülteci çocukları okul dışında bırakmamaya çalışıyoruz. Sağlıklarını ve refahlarını destekliyoruz." diye konuştu."Muhteşem bir zafer"Kınık, Kızılaykart- Sosyal Uyum Yardımı (ESSN) programının günümüz dünyasının en büyük insani nakit destek programı olduğunun altını çizerek "ESSN, 1,7 milyondan fazla yararlanıcıya temel ihtiyaçlarını desteklemek için nakit yardımı yapmaktadır. Her ay yaklaşık 30 milyon avro ödeme yapıyoruz." dedi.Kızılaykart-ESNN programını 2016 yılından bu yana BM'nin insani yardım kuruluşlarından biri olan Dünya Gıda Programı (WFP) ile birlikte uyguladıklarını aktaran Kınık, programın Avrupa Komisyonunun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (DG ECHO) tarafından finanse edildiğini anımsattı.Kınık, konuşmasında, IFRC ve Türk Kızılay'ın gösterdiği muazzam çabaların ve sıkı çalışmanın sonucu olarak, WFP'nin yerine artık Kızılaykart-ESNN programının 2020-2021 yılları için yeni ortağının IFRC olduğu bilgisini paylaşarak "ESSN'nin şu anda Tam Kırmızı bir Sözleşme olduğunu ilan etmekten onur duyuyorum. Federasyonumuz, programın bir sonraki aşaması için 500 milyon avroluk bir sözleşmeyle ödüllendirildi." ifadesini kullandı.IFRC ile Türk Kızılay arasında yapılan yeni ortaklık anlaşmasını "muhteşem bir zafer" olarak niteleyen Kınık, bu anlaşmanın ayrıca IFRC'nin bütçesine ve faaliyet ölçeğine katkıda bulunacağını ve itibarını artıracağına işaret etti.Programa, görev süresi yakında sona erecek olan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Genel Sekreteri Elhadj As Sy, IFRC ve Türk Kızılay yetkilileri ile dünyanın bi çok bölgesinden Kızılay ve Kızılhaç yetkilisi katıldı.Kerem Kınık, yapılan konuşma ve sunumların ardından IFRC Genel Başkanı Francesco Rocca'ya süreçteki desteği için teşekkür etti.Programın sonunda Türk Kızılay tarafından katılımcılara resepsiyon verildi.Programdan kriterleri karşılayan yabancılar yararlanıyorÖte yandan Kızılaydan edinilen bilgiye göre, Mart 2020 sonuna kadar Kızılaykart-ESNN programının WFP ile devam ettirilmesi, Nisan 2020'den itibaren IFRC tarafından üstlenilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.Bu doğrultuda Nisan 2020'ye kadar IFRC ve WFP arasında bir geçiş süreci tasarlanacağı ve uygulamaya geçileceği, Türk Kızılayın ağırlıklı olarak program aktivitelerini yürütmeye devam edeceği ve IFRC'nin WFP tarafından bazı rolleri devralacağı bu süreçte koordinasyon ve gözlemci rolü üstleneceği konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.Türkiye'de Uluslararası ve Geçici Koruma kapsamında yaşayan ve başvuru kriterlerini karşılayan yabancılar Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programından yararlanabiliyor.Program kapsamında kişi başı aylık 120 TL, periyodik ek ödemeler ve ağır engelliler için de ilave yardımlar Kızılaykart aracılığı ile sağlanıyor.Bir sosyal güvenlik ağı olarak tasarlanan SUY Programı, yararlanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılamalarını hedefliyor.