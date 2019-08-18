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Kızılcabölük'ten defansa takviye

TFF 3'üncü Lig'deki Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, 2'nci Lig ekibi Kırklarelispor'dan stoper Mehmet Eray Karadağ ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

18.08.2019 11:50 Kızılcabölük'ten defansa takviye
TFF 3'üncü Lig'deki Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor, 2'nci Lig ekibi Kırklarelispor'dan stoper Mehmet Eray Karadağ ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Kırklarelispor'da 4 maçta forma giydi. U17 Milli Takımı'nda 4 defa ay-yıldızlı formayı terleten Mehmet Eray, Kızılcabölükspor'la anlaştığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "İki taraf için de hayırlı olsun. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Formayı giyeceğim günü iple çekiyorum" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Kırklarelispor, Mehmet Eray, Spor

Kaynak: DHA

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