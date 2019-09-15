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Kızılcabölükspor: 1-2

STAT: GaziosmanpaşaHAKEMLER: Yücel Büyük (xx), Ertan Başdağ (xx), Erhan Gündoğdu (xx)TOKATSPOR: Cüneyt (xx), Emrah (xx), Birkan (xx), Serhat (xx), Muhammed (xx), Ahmet Talha (xx), Ali Can (xx) (Dk. 66 Abdulbaki xx), Umut (xx), Sabrican (xx) (Dk. 28 Eray xx), Ramazan (xx), Mert (xx) (Dk.

15.09.2019 18:09Kızılcabölükspor: 1-2

STAT: Gaziosmanpaşa
HAKEMLER: Yücel Büyük (xx), Ertan Başdağ (xx), Erhan Gündoğdu (xx)
TOKATSPOR: Cüneyt (xx), Emrah (xx), Birkan (xx), Serhat (xx), Muhammed (xx), Ahmet Talha (xx), Ali Can (xx) (Dk. 66 Abdulbaki xx), Umut (xx), Sabrican (xx) (Dk. 28 Eray xx), Ramazan (xx), Mert (xx) (Dk. 58 Ahmet Arı xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx), Selçuk (xx), Mustafa Altun (xx) (Dk. 77 Ümit xx), Mustafa Ethem Erboğa (xx), Kerem (xx) (Dk. 46 Murat xx), Ali (xx) (Dk. 64 Serkan xx), Hasan (xx), Alper (xx), Taygun (xx), Abdullah (xx), İlyas (xx)
GOLLER: Dk.90 Emrah (Tokatspor) - Dk. 54 Mustafa Ethem Erboğa, Dk. 84 Taygun (Kızılcabölükspor)
KIRMZI KART: Dk.62 Selçuk (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Talha, Muhammed, Birkan (Tokatspor), Abdullah, İlyas, Alper, Hasan (Kızılcabölükspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Tokatspor, sahasında konuk ettiği Kızılcabölükspor'a  2-1 mağlup oldu.

54'üncü dakikada gelişen Kızılcabölükspor atağında sağ kanattan Alper'in ortasında Mustafa Ethem Erboğa topu ağlarla buluşturdu:  0-1.
84'üncü dakikada gelişen Kızılcabölük atağında topla buluşan Taygun'un şutu ağlara gitti:  0-2.
90'ıncı dakikada Tokatspor'dan Emrah fileleri havalandırdı:  1-2.
Karşılaşma, Kızılcabölükspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonra erdi.



KIZILCABÖLÜKSPOR, Emrah, Spor

Kaynak: DHA

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