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Kızılcabölükspor - 52 Orduspor mücadelesi, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi

TFF 3. Lig'in 22. haftasında, yarın oynanması planlanan Kızılcabölükspor-52 Orduspor FK karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

08.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:49Kızılcabölükspor - 52 Orduspor mücadelesi, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
TFF 3. Lig'in 22. haftasında, yarın oynanması planlanan Kızılcabölükspor-52 FK karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli'de yarın oynanacak Kızılcabölükspor-52 Orduspor FK maçı ileri bir tarihe ertelendi. Kızılcabölükspor Kulüp Yönetiminden erteleme kararı ile ilgili yazılı bir açıklama yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın TFF 3. Lig 1. Grup 22. hafta müsabakasında 9 Şubat pazar günü (yarın) oynayacağı 52 Orduspor FK müsabakası rakip takımın ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışından dolayı ilimize gelemeyecek olması sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabaka günü ve saati daha sonra TFF tarafından açıklanacaktır." - DENİZLİ

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Orduspor, Spor

Kaynak: İHA

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