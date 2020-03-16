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Kızılcabölükspor Ali Yalçın'la coştu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, teknik direktör Ali Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

16.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:24
Kızılcabölükspor Ali Yalçın'la coştu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor , teknik direktör Ali Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Ligde 24'üncü haftada 1 maç eksiğiyle düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan 25 puanlı Kızılcabölükspor'da yönetim, teknik direktör Serkan Görgeç'le yolları ayırıp, göreve, geçen sezon takımı Play-Off oynatan Ali Yalçın'ı getirdi. Deneyimli teknik adam önderliğinde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Kızılcabölükspor, 36 puana ulaşıp düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Ali Yalçın'ın göreve gelişiyle kabustan uyanan Denizli temsilcisi, küme düşme korkusunu atlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Ali Yalçın, Spor

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