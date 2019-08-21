Haberler» Spor» Haber

Kızılcabölükspor'da 2 imza

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Adıyaman 1954 Spor'dan kaleci Tarık Emre Arslan ve 3'üncü Lig temsilcisi Karaköprü Belediyespor'dan sağ bek Alper Hamdi Bayraktar'ı renklerine bağladı.

21.08.2019 11:19 Kızılcabölükspor'da 2 imza

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Adıyaman 1954 Spor'dan kaleci Tarık Emre Arslan ve 3'üncü Lig temsilcisi Karaköprü Belediyespor'dan sağ bek Alper Hamdi Bayraktar'ı renklerine bağladı. Ege ekibi Tarık'la 3, Alper'le ise 2 yıllık mukavele imzaladı.
Kızılcabölükspor'a imza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Tarık Emre Arslan, "Kızılcabölükspor forması giyeceğim için heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.
Tecrübeli oyuncu Alper ise, "İmza iki taraf için de hayırlı olsun. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.


- Denizli

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Hamdi Bayraktar, Emre Arslan, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:27   Turgutluspor'da Biçer umutlu
11:27   Altınordu Yasin Ozan'la imzaladı
11:24   Bursaspor yerlilerini yurtdışına gönderiyor
11:24   Tekvando: Dünya Kupası Takım Şampiyonaları
11:20   Göztepe'yi endişelendiren istatistik
11:20   Malazgirt'in yıl dönümünde yelken yarışları
11:19   Kızılcabölükspor'da 2 imza