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Kızılcabölükspor'da 3 takviye birden

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıda beklentinin altında kalan Kızılcabölükspor, ara transfer harekatına hız verdi.

24.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:34 Kızılcabölükspor'da 3 takviye birden

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıda beklentinin altında kalan , ara transfer harekatına hız verdi. Transferde daha önce Başkent Akademi FK'dan sol bek Polat Ertek ile anlaşan Kızılcabölük, Cizrespor'dan orta saha oyuncusu Fatih Şen, Yomraspor'dan stoper Semih Durmuş ve forvet Emre İşçiler'le 1.5'ar yıllığına sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki Fatih Şen sırasıyla Yozgatspor, Gaskispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Gaziantepspor, Orduspor, Giresunspor, Karşıyaka, Samsunspor, Boluspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Pendikspor, Kahramanmaraşspor, Diyarbekirspor, Yeşil Bursa, Pazarspor, Kırşehir Belediyespor ve Cizrespor formalarını terletti. 27 yaşındaki Semih daha önce Oyak Renaultspor, Yeşil Bursa, İnegölspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bergama Belediyespor, Kırklarelispor ve Bayrampaşa'da oynadı. 30 yaşındaki Emre ise Manisaspor, İzmirspor, Balıkesirspor, Aydınspor 1923, Turgutluspor, Nazilli Belediyespor, Menemen Belediyespor, Bergama Belediyespor, Kırşehir Belediyespor'da görev yaptı.



Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Fatih Şen, Spor

Kaynak: DHA

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