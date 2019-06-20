20.06.2019 10:42
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Kızılcabölükspor'da görev Görgeç'in

Kızılcabölükspor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da teknik direktörlük görevine Serkan Görgeç getirildi.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da teknik direktörlük görevineSerkanGörgeç getirildi. Geçen sezonKaracabeyBelediyespor'u çalıştıran 43 yaşındaki genç teknik adamBursaekibine Play-Off oynattı. Sarı-kırmızılı kulübe daha önce antrenör olarak hizmet veren Serkan Görgeç, yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Yeniden bu aileye katıldığım için mutluyum. Burada yıllarca emek verdik. Bu sezonda da elimizden geleni yapacağız. Kızılcabölükspor güzel günler görecek" diye konuştu.


- Denizli
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu,Serkan,KIZILCABÖLÜKSPOR,Spor

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