Kızılcabölükspor'da görev Görgeç'in

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da teknik direktörlük görevineSerkanGörgeç getirildi. Geçen sezonKaracabeyBelediyespor'u çalıştıran 43 yaşındaki genç teknik adamBursaekibine Play-Off oynattı. Sarı-kırmızılı kulübe daha önce antrenör olarak hizmet veren Serkan Görgeç, yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Yeniden bu aileye katıldığım için mutluyum. Burada yıllarca emek verdik. Bu sezonda da elimizden geleni yapacağız. Kızılcabölükspor güzel günler görecek" diye konuştu.

- Denizli