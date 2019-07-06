06.07.2019 12:21
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Kızılcabölükspor'da Melih döndü

Kızılcabölükspor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor geçen sezon Turgutluspor'da forma giyen eski golcüsü Melih Vardar'la anlaştı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor geçen sezon Turgutluspor'da forma giyen eski golcüsü Melih Vardar'la anlaştı. 26 yaşındaki santrfor sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Turgutluspor'da geçen sezon 28 maçta 8 gol atan Melih, 8 de asist yaptı. 2017-18'de Kızılcabölükspor'da 27 maçta 8 gol, 9 asistlik performans sergileyen Melih, "Yeniden burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Tekrar Kızılcabölükspor forması giyeceğim için heyecanlıyım" diye konuştu.
Futbola Bucaspor'da başlayan golcü oyuncu Bergama Belediyespor, 1920 Maraşspor, Akçaabatspor, Gölbaşıspor ve Tire 1922'de de oynadı.


- Denizli
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Turgutluspor, Spor

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