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Kızılcabölükspor'dan iyi prova: 5-1

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Kızılcabölükspor, ilk hazırlık maçında 2'nci Grup'ta Play-Off yarışı veren Ofspor'u 5-1 mağlup etti.

28.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:23 Kızılcabölükspor'dan iyi prova: 5-1

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren , ilk hazırlık maçında 2'nci Grup'ta Play-Off yarışı veren 'u 5-1 mağlup etti. Maça Tarık Emre - Sedat, İlyas, Semih, Polat, Taygun, Fatih Şen, Ali, Emre İşçiler, Mustafa Altun ve Mustafa Ethem ilk 11'iyle çıkan Kızılcabölük'ün gollerini 7'nci dakikada penaltından Mustafa Ethem, 30'uncu dakikada Emre İşçiler, 50'nci dakikada Ali, 72'nci dakikada Abdullah ve 85'inci dakikada Alper Hamdi attı. Kızılcabölükspor'da ilk 11'de forma giyen yeni transferler Emre İşçiler, Fatih Şen, Semih ve Polat tam not aldı. Sarı-kırmızılı ekip kamptaki ikinci ve son hazırlık maçında yarın Cizrespor ile karşılaşacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Ofspor, Spor

Kaynak: DHA

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