Kızılcabölükspor-Erzinspor: 1-0
STAT: Kızılcabölük SemtHAKEMLER: Mehmet Güngör (xx), Burak Celep (xx), Murat Şimşek (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xx) - Mustafa (xxx) (Dk. 87 Polat), Semih (xx) (Dk. 79 Hasan xx), Serkan (xx), Ali (xxx), İlyas (xxx), Emre (x) (Dk.
15.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:07
STAT: Kızılcabölük SemtHAKEMLER: Mehmet Güngör (xx), Burak Celep (xx), Murat Şimşek (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xx) - Mustafa (xxx) (Dk. 87 Polat), Semih (xx) (Dk. 79 Hasan xx), Serkan (xx), Ali (xxx), İlyas (xxx), Emre (x) (Dk. 52 Alper xx), Taygun (xx), Ozan (xx), Fatih (xxx), Sedat (xxx)ERZİNSPOR: Yaşar (x) - Emrah (xx), Tuncer (x), Halil (x) (Dk. 77 Ferhat x), Önder (x), Raif (x), Berkant (x) (Dk. 80 Aziz x), Mert (x), Ramazan (x) (Dk. 46 Ali x), Ender (xx), Sefa (x)GOL: Dk. 64 Ali (Kızılcabölük)SARI KARTLAR: Semih (Kızılcabölük) - Halil, Sefa (Erzinspor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor evinde düşme hattındaki Erzinspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. Kızılcabölükspor'un tek golünü 64'üncü dakikada Ali kaydetti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 36 puana ulaşıp rahatlarken, art arda 3 yenilgi alan konuk takım 28 puanda kaldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : KIZILCABÖLÜKSPOR, Mehmet Güngör, Kızılcabölük, Burak Celep, Spor
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