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Kızılcabölükspor kayıplarda

TFF 3. Lig'de son 4 sezonda 3 kez Play-Off oynayıp 2. Lig'in kapısından dönen Kızılcabölükspor bu sezon startta kaldı.

08.09.2019 12:31 Kızılcabölükspor kayıplarda

TFF 3. Lig'de son 4 sezonda 3 kez Play-Off oynayıp 2. Lig'in kapısından dönen Kızılcabölükspor bu sezon startta kaldı. Ligde 1. Grup'a Düzcespor deplasmanındaki 1-0'lık mağlubiyetle başlayan Denizli temsilcisi ilk iç saha maçında Artvin Hopaspor'a 5-3 yenilmenin şokunu yaşadı. Ligde yıllardır zirve yarışı veren sarı-kırmızılı ekip, bu sezon grubunda puan alamayan tek takım konumunda. Kızılcabölük, ilk 2 hafta sonunda sezon başlamadan 6 puanı silinen Manisaspor'un tek basamak üzerinde 17. sıraya demir attı.



Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Spor

Kaynak: DHA

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