Haberler» Spor» Haber

Kızılcabölükspor sezonu açtı

TFF 3'üncü Lig'de son 4 yılda 3 kez Play-Off'tan eli boş dönen Denizli ekibi Kızılcabölükspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

19.07.2019 12:21 Kızılcabölükspor sezonu açtı
TFF 3'üncü Lig'de son 4 yılda 3 kez Play-Off'tan eli boş dönen Denizli ekibi Kızılcabölükspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Görgeç yönetiminde yapılan ilk çalışmaya yeni transferlerin yanı sıra altyapıdan Remzi Şenlikçi, Süleyman Turan Teğiz, Yılmaz Ay ve Yasin Yılmaz da katıldı. Bireysel olarak kendisi için çok özel bir sezon olacağını belirten Serkan Görgeç, "Daha önce 6 sezon burada yardımcı antrenör olarak görev yapmıştım. 1 yıl uzak kaldık ama burayı çok özlemişiz. Sezonu heyecanla bekliyoruz. Son iki senede Play-Off oynayan bir takımımız var. Bu takıma emeği geçen ve başarılı olan 6-7 tane tecrübeli oyuncumuzu kadroda tuttuk. Bu oyuncularımızın yanını gençlerle harmanlayacağız. İmza aşamasında olduğumuz isimler var. Genç, dinamik, agresif, topa sahip olabilen, aynı zamanda 90 dakika boyunca maçın heyecanını yaşatan iyi bir Kızılcabölük izletmek istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Denizli, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:38   Erce Kardeşler, Trabzonspor'da
14:37   Genç futbolculara yer verdi kupaya katılma hakkı kazandı
14:35   Erce Kardeşler, resmen Trabzonspor'da
14:31   Demir Grup Sivasspor'un Bolu Kampı Sona Erdi
14:29   Geleceğin voleybolcuları yetişiyor
14:25   Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi
14:23   Meram Belediyesporlu halterciler dünya şampiyonasına damga vurdu