Kızılcabölükspor - Van Büyükşehir Belediyespor: 2-1

STAT: Kızılcabölük
Semt Sahası
HAKEMLER: Yusuf Ziya
Gündüz (xx), Özcan Genel (xx) Halit Karacabay (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR
: Amaç (xxx) - Emre (xx), Kadir (xx), İlyas (xxx), Serkan
(xx), Ersin (xx), Taygun (xxx), Mustafa Altun
(xxx), Gökhan Özer
(xx) (Dk. 73 Oğuzhan xx), Ali Helvacı
(xxx) ( DK. 85 Hüseyin Atalay
), Samet Dağlı (xxxx) (Dk. 89 Sedat Yahşi)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih (x) - Soner (xx), Serdar (x), Samet (x), Burçak (xx), Oktay (x) (Dk. 60 Batuhan x), Güney
(x) (Dk. 73 Emrah
x), Umut (xx) (Dk. 46 Bilal x), Barış Gök (x), Barış Sağır (xx), Çağrı (x)
GOLLER: Dk. 40 ve Dk. 46 Samet Dağlı (Kızılcabölükspor) - Dk. 90 Soner (Van
BŞB)
SARI KARTLAR: Taygun, Amaç, İlyas, Ersin (Kızılcabölükspor) - Burçak, Çağrı (Van Büyükşehir Belediyepor)
KIRMIZI KART: Dk. 84 Burçak (Van BŞB) TFF
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattındaki Kızılcabölükspor, 24'üncü hafta maçında sahasında Van Büyükşehir Belediyespor
'u yenerek 3'üncü sıraya tırmandı: 2-1.
Kızılcabölükspor'u galibiyete taşıyan golleri 40 ve 46. dakikalarda Samet Dağlı kaydetti. Burçak'ın 84'üncü dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın tek golünü 90'ıncı dakikada Soner'den geldi. Bu skorla üst üste 3'üncü galibiyetini alan, son 5 maçın 4'ünü kazanan Kızılcabölükspor, puanını 41'e yükseltip şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.
6'ncı dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında sol kanattan Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Soner'in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten kornere gitti.
40'ıncı dakikada Kızılcabölük öne geçti. Sağ kanattan bindiren Emre'nin ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Samet Dağlı, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
46'ncı dakikada fark 2'ye çıktı. Kaleci Amaç'ın uzun degajında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Samet Dağlı, yerden ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
81'inci dakikada İlyas'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Oğuzhan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Oğuzhan'ın sert vuruşunda kaleci Salih topu iki hamlede kontrol etti.
84'üncü dakikada konuk takımdan Burçak, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
88'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Çağrı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci Amaç köşeden kornere tokatladı.
90'ıncı dakikada Van BŞS'den Serdar'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.
Maç 2-1'lik ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. - Denizli
Kızılcabölük, Büyükşehir Belediyespor, Van, KIZILCABÖLÜKSPOR, Spor
Kaynak: DHA