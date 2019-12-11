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Kızılcahamam'a 95 konut, 17 dükkan yapılıyor

Kızılcahamam ilçesinde TOKİ tarafından hayata geçirilecek 95 konutluk kentsel dönüşüm ve gelişim kapsamındaki projenin inşaat çalışması devam ediyor.

11.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:06Kızılcahamam'a 95 konut, 17 dükkan yapılıyor
ilçesinde TOKİ tarafından hayata geçirilecek 95 konutluk kentsel dönüşüm ve gelişim kapsamındaki projenin inşaat çalışması devam ediyor.

Tünel kalıp sistemiyle yapılacak projede 95 konutun yanı sıra, 17 dükkan, kapalı otopark inşaatı ile çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmaları da bulunuyor.

Projenin şartnameye göre 500 günde tamamlanarak teslim edilmesi gerekiyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Kızılcahamam Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yapılan çalışmalar kapsamında 1. etap 101 hektar alanda olacak. Bu güzel proje inşallah 500 takvim gününde tamamlanacak. Allah'ın izniyle Kızılcahamam'ı güzel günler bekliyor." dedi.

Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

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