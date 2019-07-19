Haberler» Güncel» Haber

Kızılcahamam'a "Millet Bahçesi Projesi"

Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi tarafından Millet Bahçesi projesi için çalışmalar başladı.

19.07.2019 14:45 Kızılcahamam
Ankara'nın Kızılcahamam Belediyesi tarafından Millet Bahçesi projesi için çalışmalar başladı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve beraberindekiler, Kemalpaşa Mahallesi'nde Yeni Devlet Hastanesi yanı, İmam Hatip Lisesi, Anadolu Kız Meslek Lisesi karşısındaki Kirmir Çayı yanındaki 39 bin 890 mertekarelik alanda inceleme yaptı.
Başkan Acar ve beraberindeki ekip, Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak bölgeye "Çocuk Köyü Projesi" ve "Kütüphane Projesi"nin de yapılacağını belirtti.
Kaynak: AA
Kemalpaşa Mahallesi, Millet Bahçeleri, Kızılcahamam, Ankara, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:20   Başkan Akın park ve bahçeler personelini tatile uğurladı
16:20   Sokak hayvanları için tezgah açtılar
16:20   Karabük'ten kısa kısa
16:19   Hasine'yi çekiçle öldürülen sevgilisi tutuklandı
16:19   Tefeci operasyonu
16:19   Cinayet hükümlüsü firari memleketinde yakalandı
16:18   Isparta'daki ölümlü kazalar 75 azaldı