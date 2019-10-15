Haberler » Spor » Kızılcahamam Antrenörü 2019 Yılın Antrenörü seçildi

Kızılcahamam Antrenörü 2019 Yılın Antrenörü seçildi

Kızılcahamam Gençlik Spor personeli Kızılcahamam güreş antrenörü aynı zamanda işitme engelliler A Milli Takım Antrenörü Mehmet Çetin 2019 Yılın Antrenörü seçildi.

15.10.2019 17:59Kızılcahamam Antrenörü 2019 Yılın Antrenörü seçildi
Kızılcahamam Gençlik Spor personeli Kızılcahamam güreş antrenörü aynı zamanda işitme engelliler A Milli Takım Antrenörü Mehmet Çetin 2019 Yılın Antrenörü seçildi.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlediği Sporun En'leri ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, açılış törenindeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde spor alanında son 18 yılda çok ciddi yatırımlar ve projeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

En büyük hedef ve önceliklerinin, 7'de 70'e halk sağlığının korunması, yarınların teminatı gençlerin sağlıklı ve başarılı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirten Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi spor insanlığın ortak dilidir. Farklı dilleri konuşan, farklı renklere sahip, farklı inançlardan ve farklı kültürlerden insanların aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmesi aslında dünyadaki diğer sorunların çözümü için de bize yol gösteriyor. Bizler de Ankara'da sporda birlik, beraberlik ve dayanışmanın tesisi ve sportif hareketliğinin sağlanması adına çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz."

Ödüller sahiplerine teslim edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 22 ayrı branşta, 40 sporcu ödüle layık görüldü.

Başarılı sporculara, atıcılık, badminton, bedensel engelli masa tenisi, görme engelliler halter, güreş, dart, halter, işitme engelliler badminton, karate, bilek güreşi, judo, okçuluk, kick boks, modern pentatlon, sualtı hokeyi, satranç, görme engelliler atletizm, özel sporcular masa tenisi, tekvando, voleybol, özel sporcular yüzme ve wushu branşlarında ödüller takdim edildi. - ANKARA

Ferhat Türkoğlu, Kızılcahamam, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haberleri
18:56 Yılın en iyi atlet adayları belli oldu
18:56 Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'tan milli birlik ve beraberlik vurgusu
18:42 Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları
18:37 SON DAKİKA | Galatasaray yönetimi Eşref Hamamcıoğlu'nu istifaya davet etti
18:30 Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonu Golbol milli takımını ve Milli boksörleri ağırladı
18:34 Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
18:24 Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
15.10.2019 19:04:44