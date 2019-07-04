04.07.2019 15:39
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan mahalle ziyareti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Akçay Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Akçay Mahallesi'ni ziyaret etti.
Altun Sokak'taki incelemelerde mahalleli kadınlarla sohbet eden Acar, kadınların sokakları ile ilgili istek ve dileklerini dinledi.
Vatandaşlarla iç içe bir belediyecilik hizmeti yürütmenin temel bir prensibi olduğu belirten Acar, her zaman vatandaşlarla bir ve beraber olarak sorunları giderme hedefi ile hareket ettiğini ifade etti.
Acar, vatandaşların düşüncelerini de alarak hizmet yürütüldüğünde daha başarılı çalışmaların ortaya çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bizler vatandaşlarımızın isteklerine gayret gösteriyoruz. Belediye Başkanlığının artık makama bağlı kalınarak yapılamayacağı düşüncesi ile hareket ediyoruz. Artık caddede, sokakta, park alanında, cenazede, düğünde her daim vatandaşlarımızla birlikteyiz. Vatandaşımızın ayağına kadar gideceğiz. Onlarla yapılan istişarelerin hizmet standardının artırılmasında ana etken olduğu düşüncesindeyiz."
Kaynak: AA
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Akçay, Güncel

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