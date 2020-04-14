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Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Turizm Haftası mesajı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Turizm Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

14.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:40
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Turizm Haftası mesajı
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Turizm Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Acar, mesajında, Turizm Haftası kutlamaları etkinliklerinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.
İlçelerinin turizm sektöründen yeterli payı alabilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Acar, şunları kaydetti:
"Doğal, kültürel eserleri, dağları, ormanları, yaylaları ve kaplıcalarıyla ön plana çıkan ilçemiz önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Turizm alanında tanıtımımızı daha ileriye götürerek, sektörün gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Koronavirüs tehdidi bittikten sonra başarılı bir turizm sezonu geçirmemiz temennisiyle Turizm Haftasını kutluyor, sağlıcakla kalmanızı diliyorum. "

Kaynak: AA

Etiketler: Turizm Haftası, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel
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