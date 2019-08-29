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Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, köylü pazarını gezdi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kazım Karabekir Caddesine taşınan köylü pazarını gezerek, esnafın taleplerini dinledi.

29.08.2019 10:14 Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, köylü pazarını gezdi
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kazım Karabekir Caddesine taşınan köylü pazarını gezerek, esnafın taleplerini dinledi.

Kızılcahamam'da daha önce Büyük Kaplıca yanında sadece pazar günleri açık olan köylü pazarı Kazım Karabekir Caddesine taşınmasıyla her gün hizmet vermeye başladı.
Acar, yeni yerine taşınan pazarı ziyaret ederek, esnafla görüştü. Ziyarette, yeni yerin daha iyi olduğunu kaydeden esnaf, Acar'a teşekkür etti.
Vatandaşların yaşadıkları kentte daha huzurlu ve mutlu olabilmeleri için çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Acar, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımızın fikirleri ve istekleri bizim için oldukça önemli. Vatandaşlarımızın istek ve düşüncelerini de göz önünde bulundurarak birlikte daha yaşanılır bir Kızılcahamam için çalışıp, hep birlikte mutlu olacağız. Biz her zaman, her yerde vatandaşın yanında ve onlarla iç içe olmaya devam edeceğiz."

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Kaplıca, Güncel

Kaynak: AA

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