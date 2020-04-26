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Kızılcahamam Belediyesi ekipleri sokağa çıkamayan vatandaşlar için görev başında

Kızılcahamam Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

26.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:54
Kızılcahamam Belediyesi ekipleri sokağa çıkamayan vatandaşlar için görev başında
Kızılcahamam Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçede 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve belediye personelinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Herkesin yanında olduklarını belirten Acar, şunları kaydetti:
"65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi ailelerimize Ankara Valiliğimiz tarafından gönderilen kolilerimiz, Kaymakamlığımız ile koordine edilerek, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz tarafından ulaştırıldı. Bunun yanı sıra 65 yaş ve üstü büyükler için Cumhurbaşkanlığımız tarafından gönderilen kolonya ve maskeler dağıtıldı."
Acar, salgına karşı dezenfeksiyon çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü aktararak, "İnşallah, hemşehrilerimizi mağdur etmeden bu sıkıntıyı en hafif hasarla atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel , Haber
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