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Kızılcahamam Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

19.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:54
Kızılcahamam Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Kızılcahamam Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından ilçenin 6 ayrı noktadasında besleme yapan ekipler hem mama hem de su götürdüler.

Ekipler, 2 gün içinde 200'e yakın sokak hayvanı için 6 ayrı noktada mama ve su bıraktı, 300'ün üzerinde de kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, kendisinin de pek çok çocuk gibi bahçede ve sokakta can dostlarla büyüdüğünü ifade etti.
Acar, "Çocukların hayvanlarla iletişimi onların sevgi ve merhamet duygularını pekiştirir, derinleştirir. Bu sevgiyle büyümelerini sağlayalım. Can dostlarımızı mümkünse sahiplenelim. En azından bir kap mama ve bir kap su ile destek olalım. Belediye olarak onları asla yalnız bırakmıyoruz. Hayvanseverlerimiz ile birlikte hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılcahamam, Güncel
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