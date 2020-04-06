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Kızılcahamam Belediyesi yaşlıların yardımına koşuyor

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

06.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:24
Kızılcahamam Belediyesi yaşlıların yardımına koşuyor
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.
Kızılcahamam Belediyesi "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri 14 günde 500'ün üzerinde vatandaşın talebini karşıladı. Günlük 40'a yakın vatandaşın market ve eczane alışverişini, su, doğalgaz ve elektrik ödemeleri ile tesisat arızası ve marangoz talepleri karşılanıyor.
Başkan Acar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele etmek için yerel yönetimlerin vatandaşa her türlü desteği vermesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Devletimiz ve hükümetimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla vatandaşımızın koronavirüsten etkilenmemesi için imkanlarını seferber ediyor. Bizler de belediyeler olarak bu salgın hastalık dolayısıyla sokağa çıkmaktan imtina eden özellikle 65 yaş üstü vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Sağlık Bakanlığımızın bildirdiği '14 Altın Kurala' uyulmasını kolaylaştırmak ve vatandaşımızın herhangi bir endişeye kapılmamasını sağlamak için gerekli olan hizmeti veriyoruz. Ayrıca belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen dezenfekte çalışmaları virüs salgını sona erene kadar günün her saati devam edecek."

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kızılcahamam Belediyesi yaşlıların yardımına koşuyor - Haberler

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