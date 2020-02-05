Haberler » Güncel » Kızılcahamam Belediyesinde ayın personeline ödül - Haber

Kızılcahamam Belediyesinde ayın personeline ödül

Kızılcahamam Belediyesinde ayın personeli seçilen Murat Gümüşay'a ödül verildi.

05.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:12Kızılcahamam Belediyesinde ayın personeline ödül
Belediyesinde ayın personeli seçilen Murat Gümüşay'a ödül verildi.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, makamında ağırladığı taziye çadırı görevlisi Gümüşay'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Hizmetlerin halka daha sağlıklı ve hızlı yansımasında personelin gayretli çalışmasının en önemli faktör olduğunu belirten Acar, "İlçemizdeki sorunları hep birlikte aşmaya devam edeceğiz. Özveriyle çalışan, dürüst ve başarılı tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.
Başarılı personeli ödüllendirmeye devam edeceklerini anlatan Acar, Gümüşay'a para ödülü verdi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
5.02.2020 13:51:44