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Kızılcahamam Belediyesinden 13 yaşındaki çocuğa sürpriz doğum günü

Kızılcahamam Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde bulunması gereken 13 yaşındaki Aynur Işık'a doğum günü sürprizi yaptı.

16.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:36
Kızılcahamam Belediyesinden 13 yaşındaki çocuğa sürpriz doğum günü
Kızılcahamam Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde bulunması gereken 13 yaşındaki Aynur Işık'a doğum günü sürprizi yaptı.
Aynur'un kardeşi Arda Işık, Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, ablasına yapmak istediği doğum günü sürprizini, sokağa çıkma kısıtlamaları bulunduğu için gerçekleştiremediğini söyledi.
Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın talimatı üzerine belediye görevlileri, Işık'ın evine yaş pasta ve hediye götürerek sürpriz yaptı.
Pastanın mumlarını söndüren Işık, kardeşinin başvurusundan haberdar olmadığını belirterek, Acar'a teşekkür etti.
Acar da telefonla görüştüğü Aynur Işık'a sağlıklı ve mutlu yıllar diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılcahamam, Güncel
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