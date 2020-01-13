Haberler » Güncel » Kızılcahamam Belediyesinden 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında tanıtım - Haber

Kızılcahamam Belediyesinden "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tanıtım

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, plastik ve metal atıkların toplanmasını sağlayacak "Kalemmatik" tanıtıldı.

13.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:30
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, plastik ve metal atıkların toplanmasını sağlayacak "Kalemmatik" tanıtıldı.
Belediye önünde tanıtımı yapılan "Kalemmatik"e ilk kez plastik ve metal atık bırakan öğrencilere, bilgilendirme yapıldı.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, insan sağlığı ve doğanın korunmasında farkındalık oluşturmanın önemine değindi.
ve metal gibi atıkların geri dönüşüme gelmemesi halinde doğaya büyük zarar verdiğini dile getiren Acar, değerlendirilebilir atıkların kaynağında toplanması ve ayrıştırılmasının çevre ve ekonomiye katkısına değindi.
Kızılcahamam Belediyesinden

Kızılcahamam, Plastik, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:06  Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Haber
20:06  Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Mormon ailesinin üyeleriyle görüştü - Haber
20:04  Deve kesen Iraklı kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti - Haber
20:02  Spor filenin sultanları yurda döndü - ek görüntüler - Haber
20:02  Malta'nın yeni başbakanı Abela oldu - Haber
19:32  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
13.01.2020 20:07:12