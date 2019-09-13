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Kızılcahamam'da 3 bin kişiye aşure ikramı

Kızılcahamam Belediyesince 3 bin kişiye aşure ikram edildi.

13.09.2019 14:54Kızılcahamam'da 3 bin kişiye aşure ikramı
Kızılcahamam Belediyesince 3 bin kişiye aşure ikram edildi.
Cuma namazının ardından Aşağı Merkez Camisi, Yukarı Merkez Camisi, Muhittin Camisi ve Sanayi Camisi yanında vatandaşa belediye tarafından aşure dağıtıldı.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ve Belediye Meclis üyeleri, vatandaşlara aşure ikram etti.
Acar, muharrem ayının İslam dininde kutsal aylardan olduğunu belirterek, "Bolluğun, bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin bizlere öğütlendiği bir ay. Biz de vatandaşlarımızla buluşup onlara muharrem ayının gereği olan aşure ikramımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

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