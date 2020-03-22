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Kızılcahamam'da 60 yaş ve üzeri vatandaşların evine alışveriş hizmeti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe genelinde 60 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmamaları için market, eczane ve pazar alışverişlerinin belediye ekiplerince yapılacağını açıkladı.

22.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:10
Kızılcahamam'da 60 yaş ve üzeri vatandaşların evine alışveriş hizmeti
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe genelinde 60 yaş ve üzeri vatandaşların evlerinden çıkmamaları için market, eczane ve pazar alışverişlerinin belediye ekiplerince yapılacağını açıkladı.

Acar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için yarından itibaren yeni alışveriş hizmeti sunmaya başlayacaklarını duyurdu.
Başkan Acar, "60 yaş ve üzeri Kızılcahamamlı hemşehrilerimiz için ekiplerimizle görev başında olacağız. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmamaları için market, eczane ve pazar alışverişlerini ekiplerimiz yapacak. 0312 736 10 30 numaralı Ak Masa'yı aramanız ve sadece istediğiniz ürünlerin ücretini ödemeniz yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kızılcahamam, Güncel

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