Haberler » Güncel » Kızılcahamam'da acil toplanma alanları açıklandı - Haber

Kızılcahamam'da acil toplanma alanları açıklandı

Kızılcahamam Belediyesi tarafından acil toplanma alanları duyuruldu.

31.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:24Kızılcahamam'da acil toplanma alanları açıklandı
Belediyesi tarafından acil toplanma alanları duyuruldu.
Belediye olası bir afette vatandaşların toplanma alanlarına daha rahat ulaşabileceği, fiziksel tehlike ve risklerden uzak güvenli şekilde toplanabileceği afet ve acil durum alanlarını açıkladı.
Acil toplanma alanları, "15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokul Bahçesi, Kadirbey Parkı, Şehit Fatih Duru Parkı, Kazım Karabekir İlkokulu, Kızılcahamam Kaymakamlık Bahçesi, Kızılcahamam Adalet Sarayı Bahçeci, Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokul Bahçesi, Akçay Mahallesi Çocuk Parkı, Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Karşıyaka Mahallesi Çocuk Bahçesi, Kardeş Şehir Weilburg Parkı." olarak belirlendi.

Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 23:00:51