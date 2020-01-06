Kızılcahamam'da "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" toplantısı

Kızılcahamam
'da "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.
Toplantı, Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'nde Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri, Okul ve Kurum Müdürleri ve Rehberlik Öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi hakkındaki Kanun ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde bilgilendirme sunumu yapıldı.
Toplantı, görüş ve temennilerin ardından sona erdi.