Kızılcahamam'da AOSEO'dan birlik ve beraberlik semineri
Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası (AOSEO), Kızılcahamam'da "Birlik, Beraberlik ve Eğitim Semineri" düzenledi.
09.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:40
Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası (AOSEO), Kızılcahamam 'da "Birlik, Beraberlik ve Eğitim Semineri" düzenledi.
AOSEO Kızılcahamam'da bir otelde "Birlik, Beraberlik ve Eğitim Semineri" düzenledi. Ankara Şaşmaz Oto Sanayi esnafının sorunlarının konu edinildiği programda konuşan AOSEO Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Şaşmaz Oto Sanayiine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bölgedeki sorunların çözülmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sözü aldı.
Programda esnaflara seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara Oto Sanatkarları Esnafını birlik ve beraberlik içerisinde olmalarından ve başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etti. Ankara Oto Sanayii esnafının her zaman yanında olacaklarını dile getiren Yavaş, esnafın iş hacimlerini daha çok genişletip istihdamı artırmaları için destekçisi olacaklarını da belirtti.
Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AOSEO Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Ankara oda başkanları, STK'ler ve çok sayıda Şaşmaz esnafı katıldı. - ANKARA
AOSEO Kızılcahamam'da bir otelde "Birlik, Beraberlik ve Eğitim Semineri" düzenledi. Ankara Şaşmaz Oto Sanayi esnafının sorunlarının konu edinildiği programda konuşan AOSEO Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Şaşmaz Oto Sanayiine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bölgedeki sorunların çözülmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sözü aldı.
Programda esnaflara seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara Oto Sanatkarları Esnafını birlik ve beraberlik içerisinde olmalarından ve başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etti. Ankara Oto Sanayii esnafının her zaman yanında olacaklarını dile getiren Yavaş, esnafın iş hacimlerini daha çok genişletip istihdamı artırmaları için destekçisi olacaklarını da belirtti.
Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AOSEO Başkanı Mustafa Arslanoğlu, Ankara oda başkanları, STK'ler ve çok sayıda Şaşmaz esnafı katıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kızılcahamam'da AOSEO'dan birlik ve beraberlik semineri
Etiketler : Kızılcahamam, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel
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