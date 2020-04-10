Kızılcahamam'da 'Askıda ekmek' kampanyası başladı
Corona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için Kızılcahamam'da fırınlarda "askıda ekmek" kampanyası başlatıldı.
10.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:55
Bir çok ekmek fabrikasının önünde bulunan tezgahlara ekmekler bırakılarak üzerlerine 'Bir ekmek de siz asın katkınız olsun" yazılı not bırakıldı. Kızılcahamamlı vatandaşlar da Askıda ekmek kampanyasına destek verdi.
(Uğur Demirbaş/İHA)
Kaynak: İHA
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