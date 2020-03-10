Kızılcahamam'da atık yağlar toplanıyor
Kızılcahamam Belediyesi, otel, lokanta, restorant gibi işletmelerden atık bitkisel yağ toplamaya başladı.
10.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:22
Kızılcahamam Belediyesi, otel, lokanta, restorant gibi işletmelerden atık bitkisel yağ toplamaya başladı.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldıkları yetkiyle ilçede tüm bitkisel atık yağ çıkaran işletmeleri denetlediklerini, bu konuda Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Atık yağların ekonomiye tekrar kazandırıldığını dile getiren Acar, "Atık yağ biriktiren vatandaşlar, belediyemiz Whatsapp Destek Hattı 0534 794 59 59 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Vatandaşlardan evlerinde kullandıkları bitkisel yağları lavaboya dökmemelerini, kapalı bir kapta biriktirmelerini istiyoruz. Lavaboya dökülen her damla atık yağ tamiri mümkün olmayan çevre felaketlerine neden oluyor." diye konuştu.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldıkları yetkiyle ilçede tüm bitkisel atık yağ çıkaran işletmeleri denetlediklerini, bu konuda Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Atık yağların ekonomiye tekrar kazandırıldığını dile getiren Acar, "Atık yağ biriktiren vatandaşlar, belediyemiz Whatsapp Destek Hattı 0534 794 59 59 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Vatandaşlardan evlerinde kullandıkları bitkisel yağları lavaboya dökmemelerini, kapalı bir kapta biriktirmelerini istiyoruz. Lavaboya dökülen her damla atık yağ tamiri mümkün olmayan çevre felaketlerine neden oluyor." diye konuştu.
Kaynak: AA
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Etiketler : Süleyman Acar, bitkisel yağ, Kızılcahamam, Güncel
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