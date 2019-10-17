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Kızılcahamam'da başarılı belediye personeline ödül

Kızılcahamam Belediyesi'nde ayın personelini ödüllendirme uygulaması sürüyor.

17.10.2019 10:00Kızılcahamam'da başarılı belediye personeline ödül
Kızılcahamam Belediyesi'nde ayın personelini ödüllendirme uygulaması sürüyor.
Kızılcahamam Belediyesi'nin eylül ayı personeli Ak Masa biriminde görev yapan Memduh Gültekin seçildi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Gültekin'i tebrik ederek, ödülünü verdi.
Başkan Acar, özveriyle görev yapan personeline teşekkür ederek, "Hizmetlerin halkımıza daha sağlıklı ve hızlı yansımasında sizlerin gayretli çalışmaları en önemli faktör. Özveriyle çalışan, dürüst ve başarılı belediye çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

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