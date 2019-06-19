19.06.2019 01:02
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Kızılcahamam'da bir saatlik yağış sele neden oldu

Kızılcahamam

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, bir saat etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, birçok bölgede su baskını ve taşkına neden oldu.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, bir saat etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, birçok bölgede su baskını ve taşkına neden oldu.
Kızılcahamam'da, bir saat aralıksız yağan şiddetli yağmur ve dolu maddi zarara neden oldu. Taşan dere yatakları, önüne kattığı her şeyi sürüklerken, pek çok ev, ahır ve kümese de su bastı. Eğerlikuzören Mahallesi'nde Seyit Akbaş'a ait 150 tavuk sele kapılarak öldü. Semeler Mahallesi'nde ise sele kapılarak 300 metre sürüklenen 3 büyükbaş hayvan, vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


- Ankara
Kaynak: DHA
su baskını, Ankara, Kızılcahamam, Güncel

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