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Kızılcahamam'da "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinliği

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kızılcahamam'da program düzenlendi.

03.10.2019 19:44Kızılcahamam'da
Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kızılcahamam'da program düzenlendi.
Bir otelde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra ise Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Cafer Tayyar Doymaz tarafından konferans verildi.
Etkinlikte yıl içerisinde çeşitli kategorilerde dereceye giren din görevlilerine ilçe protokolü tarafından hediyeler takdim edildi.
Programa, Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Bassavcısı Hamza Ocak, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve din görevlileri katıldı.

Cafer Tayyar, Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

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