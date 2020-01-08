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Kızılcahamam'da doğru el yıkamayı öğrettiler

Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık bölümü öğretmen ve öğrencileri Kızılcahamam'daki ilkokul öğrencilerine el yıkama alışkanlığı kazandırmak için çalışma yaptı.

08.01.2020 23:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:38Kızılcahamam'da doğru el yıkamayı öğrettiler
İbn-i Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık bölümü öğretmen ve öğrencileri Kızılcahamam'daki ilkokul öğrencilerine el yıkama alışkanlığı kazandırmak için çalışma yaptı.

Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık bölümü öğretmen ve öğrencileri Kızılcahamam'daki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine doğru el yıkama yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı. Doğru el yıkama alışkanlığını kazandırmak amaçlı yapılan bu etkinlikte öğrencilere minik sabunlar hediye edildi ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Doğru el yıkama eğitimi projesiyle el yıkama alışkanlığını erken yaşta kazandırmak amaçlandı.

Konuyla ilgi açıklama yapan okul müdürü Mustafa Özgören, "Sağlık alanı öğretmen ve öğrencilerimizin minik ellerin daha temiz olması için başlatmış olduğu eğitim çalışmasında, el yıkama alışkanlığının küçük yaşlarda kazanıldığı ve doğru şekilde yıkanması gerektiğini öğretmek amaçlı yapılan çalışmamızda görev alan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz" dedi. - ANKARA

Anadolu Lisesi, Kızılcahamam, Sina, Güncel

Kaynak: İHA

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