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Kızılcahamam'da ekmek vatandaşların kapısına götürülüyor

Kızılcahamam ilçesinde, İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından vatandaşların ekmek ve eczane ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanıyor.

12.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:30
Kızılcahamam'da ekmek vatandaşların kapısına götürülüyor
Kızılcahamam ilçesinde, İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından vatandaşların ekmek ve eczane ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanıyor.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşın mağdur olmaması için birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti.
Devletin vatandaşın sağlığı için tedbirlerini almaya devam ettiğine dikkati çeken Acar, şunları kaydetti:
"Biz de Kızılcahamam Belediyesi olarak vatandaşımızın mağdur olmaması için 7 gün, 24 saat sahada görevimizin başındayız. İlçemizin ve insanlarımızın sağlığını korumak için virüsü en az hasarla, hatta herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlatmak için çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Mahalle, sokak ve caddeleri yıkayarak dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekiplerimizin yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubu da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını aksatmadan yerine getiriyor. Evde kalalım, kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım."

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılcahamam, Zonguldak, Güncel
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