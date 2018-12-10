Kızılcahamam'da Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Kızılcahamam
'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
İlçe merkezinde çeşitli iş yerlerinden sigara, elektronik eşya, kestane ve kuşburnu çaldıkları iddia edilen H.T. (18) ve M.A. (16), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı olduğu belirtilen malzemeler, sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kızılcahamam
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:04